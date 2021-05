Spider-Man: inizia la nuova Saga del Clone, il debutto dei tre cloni di Miles

Il volume 25 della serie Miles Morales: Spider-Man ha dato ufficialmente il via alla nuova saga del clone anticipata da diversi mesi da Marvel Comics, nella quale ricoprirà un ruolo fondamentale anche Peter Parker, l'amichevole Spidey di quartiere pronto ad assistere il giovane Miles contro una nuova, terribile minaccia.

Il volume si apre con Miles che assistendo ad una serie di report riguardanti sparizioni e rapimenti di scienziati ad opera di un clone di sé stesso, decide di partire alla ricerca del falso Spider-Man. Sfortunatamente la sua caccia viene interrotta dall'entrata in scena di Peter Parker, che prende il protagonista per l'impostore.

Dopo aver chiarito il fraintendimento i due tornano sulle tracce del clone, solo per trovarsi improvvisamente di fronte ad un altro Spider-Man, che sorprendentemente cambia forma, quasi come fosse di argilla, e riesce ad ottenere un buon vantaggio durante lo scontro, riuscendo anche a scappare. Nel corso del volume si scopre l'esistenza di tre cloni: Selim, il più intelligente, lo Spider-Man mutaforma e quello che sembra essere più un cyborg, con diverse appendici che lo rendono un gigantesco ragno. Nonostante non si sappia nulla riguardo le loro origini, i tre cloni hanno subito dimostrato di essere più potenti sia di Miles che di Peter.

