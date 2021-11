Spider-Man: ha inizio il crossover con The Death of Doctor Strange

Con l'avvicinarsi di pellicole quali Spider-Man No Way Home e Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness, Marvel Comics ha deciso di creare un evento speciale per lo Stregone Supremo nel quale è stato coinvolto anche Ben Reilly, ora diventato il protagonista della testata principale dedicata a Spider-Man.

La conclusione della run scritta da Nick Spencer ha lasciato i lettori con un Peter Parker in condizioni critiche, costretto ad un ricovero in ospedale. È proprio nella sua camera che Ben e Felicia Hardy, aka Gatta Nera, vengono a sapere di un fenomeno che potrebbe causare gravi conseguenze per il futuro. Dopo ben tre volumi di The Death of Doctor Strange, una frattura temporale si manifesta di fronte ai due personaggi. Si tratta di un messaggio realizzato dallo stesso Stephen tempo prima, proprio per avvertire gli altri riguardo la sua morte e il collasso delle dimensioni.

Lo spettro di Strange chiede a Reilly e Hardy di prendere il controllo del Sanctum Sanctorum, e fare il possibile per aiutare gli Avengers e gli altri eroi nel combattere coloro che lo hanno ucciso. Non è ancora chiaro come Reilly riuscirà a guadagnarsi la fiducia degli altri supereroi, considerando che il messaggio pensato da Strange era rivolto direttamente a Peter, ma proprio per questo sarà interessante vedere se il clone più famoso di Parker riuscirà a sostituirlo anche in un'impresa così pericolosa. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate di questo particolare risvolto narrativo nella sezione dei commenti.

Per concludere ricordiamo che Enji Night ha realizzato un fedele cosplay di Spider-Gwen, e vi lasciamo scoprire quanti anni ha oggi Peter Parker nei fumetti.