Spider-Man: l'Iron Spider prende vita nel fenomenale cosplay di Nay

Spider-Man si avvicina all'importante traguardo dei 60 anni, e nel corso delle innumerevoli avventure che hanno caratterizzato la vita di Peter Parker da quel fatidico morso di ragno radioattivo, gli autori si sono sbizzarriti ideando costumi di ogni tipo, e un appassionato ha deciso di immortalarne uno realizzando un cosplay fenomenale.

Uno degli eventi più significativi dell'intera storia dell'universo Marvel Comics è stata la Civil War nata tra le squadra di Capitan America e Iron Man, in seguito ad un'accesa discussione sul decidere se accettare o meno le normative imposte dall'Atto di Registrazione dei Superumani. Schieratosi con Tony Stark, Peter ha rivelato pubblicamente la propria identità e ha ricevuto un nuovo splendido, e tecnologico, costume, l'Iron Spider Armor.

Ricreando alcune delle pose e prospettive viste sulle cover e nelle storie di quel periodo, il fan @CosPlayNay è riuscito a realizzare uno dei cosplay più fedeli e ben riusciti dedicati a questa versione di Spider-Man, come potete vedere nelle immagini presenti in calce.

Per quanto il design sia tra i più riconoscibili e unici dell'universo ragnesco, verso la conclusione della Civil War Peter la restituì a Tony Stark, decidendo di passare dalla parte di Cap e indossando nuovamente il suo iconico e classico costume blu e rosso. Ciò ha reso l'Iron Spider Armor l'emblema di uno dei momenti più controversi dell'intera storia, spesso ricordato in maniera piuttosto negativa dalla community. Cosa ne pensate di questo speciale omaggio? Fatecelo sapere con un commento.

