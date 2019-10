Spider-Man, J.J. Abrams ed Henry commentano la morte di un importante personaggio

Lo Spider-Man di J.J. Abrams non è come tutti lo conosciamo. Un fumetto radicalmente macchiato da un trauma, quello di Peter, che ha privato la città dalla sicurezza dell'uomo ragno. I due autori, padre e figlio, hanno commentato la scelta di questa differente piega degli eventi in un'intervista esclusiva.

Il nuovo fumetto di Spider-Man va immediatamente a parare in una direzione totalmente opposta a quella canonica dei cliché che tutti conosciamo. Già il primo numero, infatti, intende subito mostrare ai lettori quello che non vuole essere la nuova opera della famiglia Abrams. Il nuovo villain Cadaverous, infatti, non si fa alcuno scrupolo nell'uccidere Mary Jane davanti agli occhi di Peter, inerme mentre il nemico la getta in mare priva di vita.

Lo shock è tale da togliere la maschera e riporla nel cassetto, per non tirarla più per oltre 12 anni. La morte di Mary Jane, inoltre, ha sconvolto il rapporto tra Peter e il figlio Ben, dove quest'ultimo scopre presto di avere strani poteri che lo portano a svegliarsi la notte a testa in giù. Ma sarà proprio Zia Mary a portare, per una questione, il giovane Ben in soffitta, dove troverà il costume di Spider-Man macchiato dal sangue di Peter.

Gli autori, che hanno preso questa particolare e cupa visione della storia, hanno risposto così a un'intervista:

"Siamo consapevoli che ci sono alcuni cliché nelle storie di supereroi, con grandi, misteriosi e mostruosi nemici. Per questo, il nostro obiettivo è capire chi sono queste persone e per quale motivo agiscono in un determinato modo."

Il figlio Henry, aggiunge poi:

"Cosa unisce le persone a questo mondo? Cosa le separa invece? Come ti riprendi da una tragedia del genere? Perché essa non influisce solo la famiglia, ma anche un'intera città e il mondo stesso che sente la mancanza del suo iconico eroe."

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ambizioso nuovo fumetto di Spider-Man? Fatecelo sapere con un commento.