Spider-Man: J.J. Abrams spiega i parallelismi tra Ben e Peter Parker

Recentemente è stato lanciato il nuovo Spider-Man di J.J. Abrams. Vediamo alcuni retroscena che il popolare regista ha rivelato in una recente intervista.

Abbiamo già potuto leggere il primo numero di Spider-Man col nuovo villain Cadaverous, un essere che uccide Mary Jane e priva Peter Parker di un braccio. Dodici anni dopo l'evento, Peter sta crescendo suo figlio Ben da solo ma appoggiandosi moltissimo all'inossidabile zia May. Col costume dell'Uomo Ragno in cantina da anni, Ben non sa le proprie origini ma ha comunque sviluppato i suoi poteri da ragno senza sapere il perché. Ecco cosa dicono J.J. Abrams e suo figlio Henry a riguardo.

"Ci sono dei parallelismi tra Ben e Peter. Entrambi hanno queste abilità, sono entrambi dei teenager alle medie o al liceo dove devono confrontarsi con bulli e pochi amici, ma ciò che mi eccita di più è la dinamica di come Peter sappia l'origine dei suoi poteri. È stato morso da un ragno, lo sapeva. Subito dopo ha sviluppato la capacità di arrampicarsi sui muri e addominali. Ma per Ben Parker, un ragazzo già con la sensazione di essere abbandonato e che ha difficoltà nel farsi amici e conoscere persone e trovare il proprio posto nel mondo, tutto ciò unito al fatto di sentirsi un mostro perché non sai cosa sei. Sei diverso, ma non sai perché lo sei."

Tuttavia, Ben Parker scopre sul finale di Spider-Man numero 1 un oggetto che potrebbe cambiare la sua visione nel mondo. Come proseguirà quest'avventura preparata da J.J. ed Henry Abrams?