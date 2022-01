Spider-Man, John Romita Jr. torna a disegnare l'Uomo Ragno

Marvel Comics ha annunciato che John Romita Jr., figlio di uno dei disegnatori più influenti della storia di Spider-Man, nonché egli stesso disegnatore di saghe ragnesche memorabili, tornerà a illustrare la testata principale dell'Uomo Ragno, Amazing Spider-Man, a partire da Aprile 2022.

A corredo dell'annuncio, Marvel ha pubblicato un'illustrazione inedita di Romita Jr. (disponibile in calce), che mostra Spider-Man volteggiare tra i grattacieli di New York con il suo costume classico. Attualmente, nei fumetti Peter Parker è fuori combattimento, sostituito nel suo ruolo di Spider-Man da Ben Reilly, che lavora per conto della Beyond Corporation. Sappiamo che l'Era Beyond si concluderà con lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly a Marzo, e quella disegnata da Romita Jr. sarà una run completamente nuova.



Romita Jr. ha debuttato come disegnatore su Amazing Spider-Man nel 1977, illustrando diverse run dell'Uomo Ragno e co-creando personaggi come Hobgoblin, Madame Web e Morlun. La sua ultima storia di Spider-Man è stata su Amazing Spider-Man 600, nel 2009.



I suoi lavori non si fermano però a Spider-Man: Romita Jr. ha illustrato anche, ad esempio, Daredevil: The Man Without Fear (sui testi di Frank Miller), la saga degli Eterni di Neil Gaiman e Kick-Ass, la serie scritta da Mark Millar e pubblicata da Icon Comics.



L'appuntamento con lo Spider-Man di John Romita Jr. è fissato quindi per il prossimo Aprile. Nel frattempo, restando in tema Uomo Ragno, è stato annunciato un cofanetto che colleziona tutti i film di Spider Man, compreso l'ultimo uscito No Way Home.