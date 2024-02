Spider-Man: il manga dagli autori di My Hero Academia Vigilantes arriva in Occidente

Spider-Man è uno dei maggiori rappresentanti dei comics a tema supereroistico e si è ormai inserito nella cultura popolare anche attraverso altri media, come il cinema, e i videogiochi. Le gesta dell’Arrampicamuri sono persino arrivate in formato manga, come la serie firmata dagli autori di Vigilantes My Hero Acadmeia Illegals.

È indubitabile che Kohei Horikoshi per la sua opera principale si sia ispirato ampiamente ai comics americani e ai supereroi più popolari, e allo stesso modo anche Hideyuki Furuhashi e Betten Court, mangaka dietro la serie spin-off Vigilantes My Hero Academia Illegals, ormai conclusa ma che ha aggiunto background e approfondimenti interessanti sul mondo degli eroi e sui compiti dei vigilanti, sembrano nutrire una grande passione per gli eroi simbolo dei fumetti americani.

Un interesse cresciuto negli ultimi anni e che ha preso forma in una storia ambientata nell’universo di Spider-Man. Come potete infatti vedere nel post di @VIZMedia riportato in fondo alla pagina, il progetto in collaborazione tra Marvel e Shueisha intitolato Spider-Man: Octo-Girl arriverà sugli scaffali americani l’8 ottobre 2024, essendo già da diverso tempo in serializzazione in Giappone. La storia gira attorno al Doctor Octopus, geniale antagonista sin dalle prime storie dell’amichevole tessiragnatele di quartiere, che si ritrova inaspettatamente nel corpo di una giovane studentessa giapponese, presente anche nella copertina del primo volume che potete vedere in calce.

Con questo incipit, che richiama un po’ quanto avvenuto nell’acclamata serie Superior Spider-Man, in cui Doc Ock riusciva a prendere controllo del corpo di Peter Parker trasferendovi il proprio cervello, la serie curata da Furuhashi e Court si è rivelata simpatica e interessante, nonché un’occasione preziosa di vedere due autori che hanno lavorato all’universo di My Hero Academia prendere parte ad un’opera ambientata nell’universo Marvel.

Per finire, ricordiamo che ci sono stati importanti cambiamenti per Peter Parker nel nuovo Universo Ultimate, e vi lasciamo ad un consiglio di lettura da parte di Kohei Horikoshi.