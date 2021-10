Spider-Man: Marvel annuncia uno speciale one shot su MJ e la Gatta Nera

La conclusione della run scritta da Nick Spencer ha ufficialmente dato il via ad una nuova era per il Tessiragnatele e non solo per Amazing Spider-Man ma anche per le altre testate. Oltre alla serie Beyond, che vedrà il ritorno di Ben Reilly, Marvel Comics ha annunciato uno speciale one shot dedicato alla Gatta Nera e Mary Jane Watson.

Mentre nella serie regolare Peter Parker versa in gravi condizioni in ospedale, e sua moglie Mary Jane lo assiste giorno e notte sperando in una ripresa, lo sceneggiatore Jed MacKay, attualmente impegnato anche nella serie evento Death of Doctor Strange, e l’artista C.F. Villa, hanno deciso di avvicinare il personaggio di MJ alla Gatta Nera.

Come molti di voi sapranno i trascorsi tra Peter e Felicia Hardy hanno contribuito a creare l’antipatia tra Mary Jane e la celebre ladra, ma stavolta spetterà proprio alla moglie di Parker entrare in azione per salvarla, visto che Felicia è stata rapita.

In un unico racconto MJ dovrà affrontare la squallida vita notturna dei vicoli di New York, cercando informazioni sui rapitori. Tuttavia il salvataggio potrebbe rivelarsi più complesso e intricato del previsto, come spesso accade nelle situazioni in cui si ritrova la Gatta Nera. In calce potete trovare la splendida cover del one shot disegnata da J. Scott Campbell.

Per concludere ricordiamo che Marvel Comics ha cancellato Non-Stop Spider-Man.