Spider-man: la Marvel anticipa il ritorno di Kraven il cacciatore?

Nell'universo di Spider-man le cose sono sempre complesse. Negli ultimi numeri abbiamo visto Peter alle prese con una scissione in due persone e l'invasione di Morlun e della sua famiglia, ma la Marvel sembra aver previsto anche il ritorno di un ulteriore nemico che farà la sua comparsa a breve: Kraven il cacciatore.

La casa delle idee ha mostrato un nuovo teaser per annunciare un nuovo arco narrativo di Amazing Spider-Man che sarà pubblicato a partire da marzo. Nel teaser che potete vedere in calce, campeggia sul fondo la scritta "Hunted", ovvero cacciato, e si vede un Kraven annoiato seduto su un trono composto da resti animali. Alle sue spalle però ci viene mostrata una cosa molto interessante: un buon numero di teste imbalsamate tra cui spuntano non solo quelle di Spider-Man e della Gatta Nera ma anche quelle di numerosi nemici del ragno.

Dall'immagine si vedono cattivi come Scarabeo, Avvoltoio, Gufo, Rhino, Lizard e Scorpion oltre a molti altri presenti sul muro ma che non si vedono chiaramente, quindi la Marvel ci vuole far supporre che Kraven il cacciatore abbia ampliato le prede da cacciare? E perché ha deciso di tornare a cacciare nuovamente? L'ultima volta che il personaggio è apparso, l'abbiamo visto fare amicizia con Squirrel Girl in Unbeatable Squirrel-Girl diventando una sorta di eroe. Magari nel momento in cui non è comparso, le cose non sono andate per il verso giusto. La locandina ci mostra anche chi si occuperà del ritorno del personaggio nelle avventure di Spider-Man: Nick Spencer seguirà la storia mentre Humberto Ramos dei disegni. Al momento, Amazing Spider-Man è arrivato al #11, sempre sceneggiato da Nick Spencer, ma con Ryan Ottley che si occupa dei disegni.