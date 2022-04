Spider-Man, Marvel anticipa una svolta dark per il personaggio?

Con una misteriosa immagine promozionale, Marvel Comics sembra voler anticipare una svolta dark per uno dei suoi eroi di punta: Spider-Man. La Casa delle Idee ha infatti condiviso sui suoi canali social un teser poster per una serie a fumetti o una storyline (al momento non è chiaro) chiamata The Dark Web.

L'immagine promozionale recita infatti "The Dark Web is being spun", "La Tela Oscura sta venendo intessuta". Il teaser poster suggerisce inoltre che maggiori informazioni verranno rivelate nell'albo gratuito Spider-Man/Venom del Free Comic Book Day, in arrivo il 7 Maggio negli Stati Uniti.



Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom sarà realizzato da Zeb Wells, Al Ewing, Ram V, John Romita Jr. e Bryan Hitch, autori delle nuove serie di Spider-Man e di Venom. È possibile quindi che The Dark Web possa riguardare anche Venom, o una storia crossover tra i due personaggi.



Non è da escludere inoltre che si tratti di una storia con protagonista Chasm, la nuova identità da villain di Ben Reilly nata nel finale della saga Beyond di Spider-Man, che attualmente sembra privo di una testata che racconti le sue avventure.



Per svelare l'arcano dovremo quindi attendere Maggio, quando sarà pubblicato Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom. Condividiamo il teaser poster qui di seguito.