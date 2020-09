Spider-Man: Marvel celebra il numero 850 con un video promozionale

La testata principale dedicata al tessiragnatele di casa Marvel, The Amazing Spider-Man sta per raggiungere un traguardo storico con la pubblicazione del volume 850, previsto per il 30 settembre. Per celebrare le nuove avventure di Spidey, affidate a Nick Spencer, la Casa delle Idee ha condiviso un fantastico video promozionale.

A parlare nel video che trovate legato alla notizia, è uno dei personaggi più controversi dell'interno universo Marvel, nonché nemesi per eccellenza di Peter Parker, colui che è riuscito a minacciare le persone a lui vicine, e che lo ha separato per sempre da Gwen Stacy, Norman Osborn, ovvero Green Goblin.

Dalle brevi sequenze mostrate dal trailer, e dalle parole usate dall'editor Nick Lowe, possiamo sicuramente aspettarci uno scontro tra Spider-Man e il Green Goblin, con conseguenze che potrebbero cambiare per sempre il futuro di Parker. Stando a quanto affermato da Lowe infatti l'obiettivo principale è quello di raccontare una storia memorabile.

L'editor ha presentato il volume con queste promesse: "Seguendo lo spirito che in passato ha portato alla pubblicazione i volumi speciali di The Amazing Spider-Man, vi daremo un numero che non dimenticherete. Il numero 50 vi ha portato "Spider-Man No More, il 300 l'introduzione del villain Venom, il 700 la nascita di Superior Spider-Man e l'800 il Red Goblin. Nick Spencer, e i nostri fantastici artisti Ryan Ottley, Humberto Ramos e Mark Bagley, hanno scelto il Green Goblin per una storia che mostra tutto il loro talento!"

In calce alla notizia potete trovare la bellissima variant cover realizzata dallo stesso Bagley, e in attesa di altre informazioni future vi lasciamo alla figure Hot Toys dedicata a Spider-Man 2099 e alla cover firmata da Joe Quesada.