Spider-Man, Marvel Comics annuncia uno spin-off con protagonista Spider-Punk

Spider-Punk sta per fare il suo ritorno nei fumetti. Dopo essere stato tra i protagonisti degli eventi a fumetti Ragnoverso e Spidergeddon, ed essere comparso come costume di Spider Man PS4, Spider-Punk sarà protagonista di una miniserie in cinque numeri scritta da Cody Ziglar e illustrata da Justin Mason.

Creato da Dan Slott nel 2015, Spider-Punk è una versione alternativa di Spider-Man anarchica e, come suggerisce il suo nome, punk. A differenza di molti Spider-Man alternativi, sotto la maschera di Spider-Punk non si nasconde Peter Parker, ma Hobie Brown, che nell'universo classico ricopre il ruolo di Prowler. Come Miles Morales, quindi, anche Spider-Punk è uno Spider-Man nero.



In un'intervista con Den of Geek, Ziglar dichiarato di aver detto a Marvel: "Io vorrei scrivere Spider-Man, ma se si tratta di uno Spider-Man nero, allora siete voi a dovermi volere a bordo". Ziglar ha continuato rivelando la risposta di Marvel: "'Rilassati, se dovessimo farlo, te lo faremo sapere'. Poi un giorno mi hanno contattato. 'Hey, non solo è uno Spider-Man nero, ma uno Spider-Man nero a cui piacciono le cose punk'. Ottimo! Copre letteralmente tutti i miei campi! Hanno visto quanto ero entusiasta del progetto e me l'hanno assegnato".



La nuova serie di Spider-Punk vedrà Hobie affrontare le conseguenze della caduta del Presidente Norman Osborn. Tra i personaggi che dovrebbero comparire nella miniserie, figura anche una variante di Riri Williams, l'alter ego dell'eroina Ironheart, che presto sarà protagonista di una serie di Disney+. Tra l'altro, Ironheart potrebbe debuttare già in Black Panther 2.



L'uscita di Spider-Punk #1 è fissata per Aprile 2022. La main cover del numero è disegnata da Olivier Coipel, ma è prevista anche l'uscita di una variant cover ad opera di Todd Nauck. Condividiamo entrambe le cover in calce.