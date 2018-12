Spider-man: la Marvel dedica una nuova storia al personaggio

Oggi la Marvel ha annunciato che l'arrampicamuri più famoso del mondo sarà il protagonista di una nuova storia dedicata al personaggio, Spider-man: Life Story.

La nuova miniserie dedicata a Spider-Man sarà scritta da Chip Zdarsky (Peter Parker Spectacular Spider-Man, Marvel 2-In-One) e disegnata da Mark Bagley (Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man). Il nuovo corso dedicato a Spidey reimmaginerà la vita di Peter Parker facendolo invecchiare in tempo reale a partire dalla sua prima introduzione nell'universo Marvel avvenuta nel 1962.

Ogni numero sarà ambientato in momenti importanti di ogni decade. Il primo numero di Spider-Man: Life Story sarà pubblicato a marzo e vedremo come Peter Parker deciderà di usare i suoi poteri per aiutare il proprio paese mentre questo è impegnato nella guerra del Vietnam del 1966. La copertina del primo numero, che potete vedere in calce, mostra uno Spider-Man intento a trattenere gli elicotteri militari, probabilmente nel metaforico tentativo di tenere unito il paese. Una copertina variant sarà illustrata da Marcos Martin.

Lo sceneggiatore della storia, Zdarsky, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni: "Immagino di non aver ancora finito con Spidey! Questa è un'idea che ho sin dalla prima volta che ho iniziato a lavorare per la Marvel, qualcosa che esplori i personaggi e l'universo Marvel con una profondità maggiore, dove il tempo cambia sia i personaggi che il mondo. Essere capace di spaziare in decadi con uno dei più iconici disegnatori di Spider-Man, Mark Bagley, è surreale. Sta creando situazioni e momenti nuovi per i personaggi classici con metodi dinamici". Zdarsky è tornato a lavorare su Spider-Man dopo Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, acclamatissimo dalla critica. Bagley invece sarà ricordato dai fan per la sua run su Ultimate Spider-Man.

L'annuncio di questa nuova storia dedicata a Spider-Man arriva in un periodo in cui c'è grande interesse per il personaggio. Tom Holland ha debuttato come Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe col film Capitan America: Civil War, al quale è seguito il suo primo film da protagonista, Spider-Man: Homecoming. Dopo un'ulteriore parte in Avenger: Infinity War, l'arrampicamuri si prepara al suo secondo film da solista, Spider-Man: Far From Home. Spidey è presentissimo anche nel mondo videoludico, con Marvel's Spider-Man che sta infrangendo i record di vendita e sta venendo lodato sia dai fan che dalla critica.