Spider-Man: Marvel presenta il nuovo costume hi-tech dell'amichevole Spidey

I supereroi dei comics americani subiscono continuamente particolari modifiche, che si tratti di cambiamenti narrativi importanti capaci di sconvolgere le loro esistenze, come se non fossero già abbastanza complesse, oppure di semplici aggiornamenti sui loro design, come successo di recente a Spider-Man, per opera dell'artista Dustin Weaver.

Marvel Comics ha infatti informato i lettori che a partire dalle uscite previste per il mese di marzo, specificamente nei volumi Amazing Spider-Man #62 e #63, Peter Parker potrà fare affidamento su un nuovo costume, e caratterizzato da migliorie tecnologiche e funzionalità mai viste prima. Il designer ha commentato come segue: "Questo design è stato realizzato grazie ad un impegno collettivo con Nick Spencer, l'editor Nick Lowe. Loro hanno elaborato le caratteristiche più tecnologiche, e io mi sono occupato di creare qualcosa che apparisse semplice, ma comunque tradizionale e allo stesso tempo futuristico. Non vedo l'ora di vedere come Patrick Gleason lo porterà in azione!"

I due numeri in questione infatti saranno curati da Nick Spencer e Patrick Gleason, mentre Weaver è stato l'illustratore ufficiale delle variant cover che potete trovare in calce alla notizia. Il costume sembra essere una fusione tra quello indossato da Peter in Future Foundation e la Spider Armor vista nel 2011, e come le due tute di riferimento si allontana dall'abbinamento classico blu e rosso, trasformandoli in blu e bianco, con il quale Spider-Man dovrà affrontare ancora una volta i piani del signore del crimine Kingpin.

