Spider-Man: Miles Morales, la nuova Saga del Clone si mostra in un trailer!

Una delle storie più controverse e apprezzate dell'immenso panorama delle avventure di Spider-Man è indubbiamente la Saga del Clone, che ha creato moltissimi problemi a Peter Parker nel corso degli anni '90, e Marvel Comics sembra aver intenzione di sconvolgere in un modo molto simile anche la vita di Miles Morales, come mostrato nel nuovo trailer.

Dalle immagini mostrate sembra comunque che Miles avrà al suo fianco proprio Peter, il quale potrebbe sicuramente aiutare il giovane supereroe a comprendere meglio la causa di questi particolari eventi, essendoci passato personalmente in passato. Nel trailer vengono mostrate essenzialmente quattro varianti di Miles Morales, e viene confermato che l'evento inizierà ad aprile con il volume 25 della serie dedicata a Miles.

Inoltre in una recente intervista con IGN, lo sceneggiatore Saladin Ahmed, estremamente entusiasta del progetto, ha commentato: "Parte della magia nel raccontare le storie Marvel non è solo il senso che questi personaggi si trovano nello stesso universo, ma esistono anche attraverso le generazioni. Porre un nuovo supereroe nelle stesse situazioni di un supereroe ormai leggendario, ci ha fatto chiedere cosa rende Miles "Miles", così come cosa lo rende davvero Spider-Man."

Ricordiamo che a partire da giugno verranno pubblicate delle copertine speciali dedicate ai maggiori villain di Spidey, e vi lasciamo ripercorrere la storia di Ned Leeds.