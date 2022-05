Spider-Man, Marvel recluta Neil Gaiman e altri importanti autori per un ignoto progetto

Tra le varie iniziative partorite da Marvel per celebrare il sessantesimo anniversario dell'Uomo Ragno, oltre al rilancio della testata Amazing Spider-Man iniziato questo mese, sembra esserci un ignoto progetto che coinvolgerà la partecipazione di nomi molto importanti nel panorama del fumetto americano.

"Prepare for something Amazing", "Preparatevi per qualcosa di Stupefacente", recita la tagline di un teaser poster pubblicato sui canali social di Marvel. La particolarità di questa immagine promozionale, però, è il corposo elenco di nomi dei fumettisti coinvolti nel progetto: Neil Gaiman, Armando Iannucci, Jonathan Hickman, Dan Slott, Ho Che Anderson, Kurt Busiek, Anthony Falcone, Rainbow Rowell, Jim Cheung, Oliver Coipel, Michael Cho e Terry Dodson.



Tutti gli autori presenti nella lista hanno avuto a che fare, chi più chi meno, con Spider-Man in passato: Dan Slott ad esempio è stato lo sceneggiatore di Amazing Spider-Man per più di 10 anni, mentre Neil Gaiman, pur non avendo mai lavorato direttamente sul personaggio, è stato l'autore di Marvel 1602, serie limitata ambientata in un universo medioevale in cui era presente una versione alternativa dell'Uomo Ragno, Peter Parquagh.



Non è chiaro in cosa consista il progetto, ma la presenza dell'aggettivo "Amazing" nella tagline del teaser poster sembra suggerire che si tratterà di un numero celebrativo della testata principale Amazing Spider-Man. L'immagine promozionale riporta anche una data d'uscita: Agosto 2022, mese in cui Amazing Fantasy 15 fece la sua comparsa nelle edicole statunitensi nel 1962.



Nel frattempo, il 25 Maggio è in arrivo il secondo numero del rilancio di Spider-Man che svelerà i dettagli sull'allontanamento tra Peter e MJ.