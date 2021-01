Spider-Man: Marvel rivela nuovi dettagli sulla Saga del Clone di Miles Morales

Durante la scorsa settimana, a sorpresa, Marvel Comics ha annunciato di voler rivisitare la celebre saga del clone che ha segnato per anni le avventure di Spider-Man, stavolta però sulle pagine della serie dedicata a Miles Morales, e di recente ha pubblicato delle novità a riguardo, tra cui anche la presentazione ufficiale del prossimo volume.

A scrivere il primo volume di questo nuovo arco narrativo sarà Saladin Ahmed, sceneggiatore già coinvolto nella serie regolare, e ad accompagnarlo con il suo talento artistico sarà Carmen Carnero. La Casa delle Idee ha deciso di proporre questo spettacolare ritorno con le seguenti parole: "Vedremo finalmente il vero motivo per cui Assessor ha rapito Miles nel volume 7. In questo numero speciale realizzato per l'anniversario, i cloni saranno liberi e dispersi per Brooklyn, mentre rovinano la vita di Miles più di quanto la Saga del Clone non abbia rovinato la vita di Peter Parker."

Come molti di voi ricorderanno infatti, Miles era stato catturato da Assessor, e nel primo volume di questa nuova saga vedremo numerosi esperimenti condotti sul suo corpo, ricerche inerenti al suo DNA, test per valutare le sue abilità. Successivamente sembra che Morales verrà fortunatamente salvato da sua padre e suo zio, ma la domanda a questo punto sorge spontanea, si tratta del vero Miles?

In Miles Morales: Spider-Man #19 lo stesso protagonista si era ritrovato a dover affrontare un suo clone, conosciuto come Asset 42, questo significa che sono stati creati altri 41 cloni? Sembra che Assessor abbia elaborato dei piani astuti che porteranno a molti e interessanti sviluppi futuri. Ricordiamo che Marvel ha annunciato Spider's Shadow, e vi lasciamo al ritorno di Felicia Hardy in King in Black.