Spider-Man, Marvel svela tutte le variant cover del primo numero del rilancio

Recentemente, Marvel Comics ha annunciato un rilancio di Amazing Spider Man che ripartirà dal numero 1. Dopo aver rivelato il team creativo e i dettagli del rilancio, Marvel ha rivelato anche tutte le Variant Cover del nuovo Amazing Spider Man #1, realizzate da nomi di peso nel panorama del fumetto americano.

Amazing Spider-Man #1 godrà di ben quattordici Variant Cover, che andranno ad affiancare la Cover regolare disegnata da John Romita Jr. A realizzare le Variant saranno Humberto Ramos, Mark Bagley, Travis Charest, Jim Cheung, Russel Dauterman, Skottie Young, Bengal, Patrick Gleason, Peach Momoko, Stanley "Artgerm" Lau, InHyuk Lee e Rose Besch, che disegnerà ben due cover.



Inoltre, Marvel ha annunciato anche la cosiddetta Hidden Gem Variant Cover, realizzata da Mark Bagley e John Romita Sr., due nomi che, in relazione a Spider-Man, non hanno certo bisogno di presentazioni: il primo ha illustrato numerose storie dell'Uomo Ragno negli anni '90, oltre alla quasi totalità di Ultimate Spider-Man; mentre il secondo è uno dei disegnatori più influenti della storia dell'Uomo Ragno, nonché padre dell'illustratore che si occuperà del rilancio di Spider-Man.



Marvel ha pubblicato diverse delle Variant Cover sul suo sito ufficiale, sebbene non tutte. In calce, quindi, proponiamo le cover realizzate, nell'ordine, da Travis Charest, Artgerm, InHyuk Lee, Peach Momoko, Humberto Ramos e la Hidden Gem di Bagley e Romita Sr.



L'uscita di Amazing Spider-Man #1, e di tutte le Variant annesse, è prevista per il 6 Aprile 2022 negli Stati Uniti. Restando in tema Spider-Man, una tavola originale di Secret Wars è stata venduta ad un prezzo record.