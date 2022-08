Spider-Man: Mary Jane e Black Cat tornano in una nuova serie spin-off di Dark Web

Uno degli eventi targati Marvel Comics più attesi del 2022 è il crossover Dark Web, e come spesso accade in occasione di queste speciali pubblicazioni, verranno lanciate in contemporanea anche miniserie spin-off. L’ultima novità annunciata dalla casa editrice riguarda proprio una storia con protagoniste due donne molto importanti per Spider-Man

Scritta da Jed MacKay e disegnata dall’italiano Vincenzo Carratù Mary Jane & Black Cat porterà l’irresistibile duo verso una nuova missione, precisamente nel Limbo, ora governato da Madelyne Pryor, ovvero Goblin Queen. Lo stesso MacKay ha rivelato di aver perso il conto di quante volte Felicia Hardy abbia cercato di tornare, stavolta però con l’aiuto della giovane Watson, con la quale ha stretto amicizia nella storia one-shot Mary Jane & Black Cat: Beyond, potrebbe rivelarsi un ritorno in grande stile.

L'uscita del primo volume della nuova serie è prevista per il 21 dicembre 2022, e in attesa di scoprire ulteriori informazioni sul dinamico duo, in calce potete vedere la splendida cover firmata da J. Scott Campbell. Ricordiamo infine che Marvel ha anche presentato la fine dello Spider-Verse con un trailer della nuova serie dei veterani dell'amichevole Spidey di quartiere Dan Slott e Mark Bagley, e vi lasciamo ai dettagli sul preludio di Dark Web.