Spider-Man, Mary Jane diventerà la nuova Black Cat?

Mary Jane Watson, la storica compagna di Peter Parker, non ha più intenzione di essere definita una damigella in pericolo: con l'uscita di Mary Jane And The Black Cat: Beyond #1, MJ veste i panni della Gatta Nera e, insieme alla Black Cat originale Felicia Hardy, porta a termine con successo anche il suo primo "colpo".

Mentre in Amazing Spider-Man #87 Peter Parker deve riguadagnarsi la sua uniforme tornando a indossare un celebre costume di Spider Man, in Mary Jane And The Black Cat: Beyond #1, già disponibile negli Stati Uniti, le due principali comprimarie femminili del mondo dell'Uomo Ragno sono costrette ad andare in missione.



Nella storia di Jed MacKay e C.F. Villa, infatti, MJ e la Gatta Nera hanno solo poche ore per recuperare il cappuccio del villain Cappuccio Rosso, che minaccia Felicia Hardy di uccidere l'inerme Peter Parker, ancora convalescente dall'esplosione che l'ha visto coinvolto all'inizio dell'attuale run di Amazing Spider-Man.



Secondo il piano ideato da Felicia Hardy Mary Jane deve vestire i panni della Gatta Nera e, facendo ricorso alle sue abilità attoriali, deve spacciarsi per Black Cat con il criminale Lapide, mentre la vera Gatta Nera recupera l'ambito Cappuccio. Al termine della storia, nonostante il piano sia stato un successo, sembra improbabile che vedremo MJ tornare a vestire i panni di Black Cat molto presto, sebbene, visto il successo che sta ottenendo su internet, non è da escludere un suo ritorno in futuro.



In calce, la cover di Mary Jane And The Black Cat: Beyond #1, a cura di Arthur Adams. Restando in tema, i fan mettono Anya Taylor Joy nei panni della Gatta Nera dopo i rumor che la vedrebbero vicina al ruolo in uno spin-off di Sony.