Spider Man: Mary Jane sta per indossare il costume dell'Uomo Ragno

L'autore Tom Taylor ha sviluppato il personaggio di Peter Parker lungo il corso della sua serie, ma con l'ultimo numero di Friendly Neighborhood Spider-Man sembra che abbia qualcosa in serbo anche per Mary Jane.

Pare infatti che nel numero 12 Mary Jane sarà assoluta protagonista, salvando una moltitudine di persone con indosso il costume di Spider-Man. un'anticipazione di lei nella veste del ragno può essere apprezzata nella cover del prossimo numero. La copertina, realizzata dal disegnatore Andrew C. Robinson, mostra infatti la bella Mary Jane indossare il costume del ragno senza però la maschera in volto.

Questa non sarebbe la prima volta che Mary Jane indossa il costume di Peter, anche se non sappiamo le circostanze per quali potrebbe avvenire questo scambio d'identità. La storyline che riguarda Mary Jane in questo ruolo inedito sarà, con tutta probabilità, introdotta nel numero 8 di Friendly Neighborhood Spider-Man, di cui vi lasciamo una breve sinossi in descrizione:

"Le cose vanno si mettono male al F.E.A.S.T facendo imbestialire Zia May, e nessuno è al sicuro quando May è arrabbiata. Spiderman è nel mezzo di un'investigazione al Prowler, anche se le sue abilità non sono quelle di Sherlock Holmes. Il detective peggiore del mondo chiama come alleato Rumor per aiutarlo."

Di recente è stato annunciato il nuovo progetto su Spiderman, dopo diversi rumor che volevano una adattamento di Spider-Man 4 in versione comics. Qui potete leggere un nostro approfondimento dove svisceriamo la cosa.