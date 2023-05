Spider-Man: uno dei migliori poteri di Spidey diventa una delle sue più grandi debolezze

Gli ultimi eventi correlati al tentativo di distruggere lo Spider-Verse hanno lasciato Peter Parker in una situazione piuttosto complessa. Spider-Man si è ritrovato a dover collaborare con Norman Osborn e Spider-Boy per riportare la serenità a New York, finendo però, come raccontato in Spider-Man #8, per sovraccaricare uno dei suoi poteri.

L’autore Dan Slott e il disegnatore Mark Bagley, due figure molto legate all’universo ragnesco da diversi anni, hanno infatti mostrato quanto possa essere pericoloso il senso di ragno. Pur avendo salvato Peter in molte occasioni, questo potere si è rivelato una lama a doppio taglio per il suo stesso utilizzatore. Tra gli esempi più lampanti si trovano i dispositivi tecnologici usati da Tony Stark nel corso di Civil War per aggirare il senso di ragno di Peter, oppure le svariate situazioni in cui persone care al protagonista hanno tentato di fargli del male senza che lui riuscisse a capirlo in tempo.

Nell’ultimo numero della serie, Peter si sente talmente in colpa di non essere riuscito a percepire un uomo in pericolo in un edificio in fiamme, da chiedere a Norman Osborn di aiutarlo ad amplificare il senso di ragno. Se inizialmente questo miglioramento si dimostra efficace, però, col passare del tempo l’esposizione all’energia di Electro finisce per fargli ascoltare in maniera assordante tutti gli abitanti di New York.

Spider-Man è stato nuovamente tradito da uno dei suoi migliori poteri, e forse è giunta l’ora di eliminare il problema. La tecnologia in mano a Norman, e il singolare legame con Spider-Boy, potrebbero infatti aiutare Peter a tornare come prima, e addirittura a privarlo del senso di ragno. Ricordiamo che nel corso di Spider-Island, evento pubblicato nel 2011, proprio Dan Slott aveva dimostrato come Peter potesse sopravvivere in battaglia senza il senso di ragno, dopo un allenamento nelle arti marziali al fianco di Shang-Chi.

Voi cosa ne pensate? Credete che Peter deciderà di abbandonare il senso di ragno? Ditecelo nei commenti.