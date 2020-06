Spider-Man Miles Morales: 5 fumetti aspettando il gioco PS5

La presentazione di PlayStation 5 dell'11 giugno 2020 ha anticipato l'arrivo di tanti nuovi videogiochi, tra grandi ritorni e interessanti novità. Tra questi, uno dei più chiacchierati è stato senza dubbio il nuovo videogioco di Spider-Man dedicato al giovane Miles Morales, personaggio introdotto nel 2018 e ormai pronto a diventare protagonista.

Sul canale YouTube di Everyeye Plus abbiamo selezionato per voi cinque fumetti da leggere in attesa dell'uscita del videogame, tutti ovviamente incentrati sul successore di Peter Parker. Ognuna delle opere in lista è perfetta sia per i neofiti che per i veterani dei comics, e inizierà a farvi apprezzare la psicologia del primo Spider-Man afroamericano.

Nel mondo dei fumetti, Miles Morales viene introdotto per la prima volta come un normale adolescente residente a Brooklyn, zona residenziale di New York adiacente al Queens, borgo in cui crebbe Peter Parker. Miles è il quarto personaggio a vestire i panni di Spider-Man ed è ormai famoso da qualche anno anche a causa del successo della pellicola Spider-Man: Un nuovo Universo, vincitrice di un Premio Oscar nel 2019.

