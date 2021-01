Spider-Man: la vita di Miles Morales sta per cambiare, torna la Saga del Clone

Marvel Comics ha intenzione di mettere a dura prova il giovane Miles Morales, considerato il recente annuncio riguardante la prossima grande saga che lo Spider-Man ideato da Bendis e Pichelli andrà ad affrontare. A partire dal mese di aprile infatti la vita di Morales cambierà profondamente con il debutto della Saga del Clone.

Questo totale sconvolgimento arriverà sulle pagine del volume 25 della serie dedicata a Miles Morales, e Saladin Ahmed, autore principale della testata, ha commentato: "Tutto quello che posso dire è che è presente una cosa che è stata in lavorazione per diverso tempo e non vedo l'ora di condividere con voi. Presto ci saranno più dettagli."

Come molti di voi sapranno dal 1994 al 1996 lo stesso Peter Parker ha dovuto affrontare la Saga del Clone, che viene ad oggi ricordata come uno degli archi narrativi più complessi, contorti e controversi dell'intero universo editoriale a lui dedicato. Coinvolgendo nel progetto le maggiori testate di Spider-Man, la riapparizione del clone introdotto negli anni '70 e del pericoloso villain Sciacallo, ha generato una storia incredibilmente affascinante, capace di segnare per sempre le avventure di Peter Parker, e di suo "cugino" Ben Reilly, che diventerà Scarlet Spider.

Marvel ha presentato la nuova saga del clone con un breve video condiviso su Twitter, che potete trovare nel post in calce alla notizia. Ricordiamo che Spidey ha ottenuto un costume hi-tech, e vi lasciamo ad un favoloso cosplay di Gatta Nera.