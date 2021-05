Spider-Man: Miles Morales compie 10 anni, tutte le iniziative Marvel per festeggiarlo

Nell'agosto del 2011 faceva la sua prima apparizione nell'immenso universo Marvel Comics Miles Morales, un timido ragazzo di Brooklyn, che avrebbe sconvolto profondamente le serie legate a Spider-Man. Creato da Bendis e dall'italiana Pichelli, Morales è diventata una vera e propria icona dei comics, e sta per festeggiare il suo decimo anniversario.

Protagonista dell'incredibile film Spider-Man un Nuovo Universo, vincitore del Premio Oscar come miglior film d'animazione, e anche personaggio principale di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, videogioco uscito in concomitanza con la pubblicazione della ps5, e disponibile anche per ps4, Miles ha saputo conquistare in breve tempo una posizione di rilievo nel mondo dei comics, e Marvel è pronta a festeggiare i suoi dieci anni con

Tornando alle origini del personaggio, ad agosto Marvel Comics pubblicherà Miles Morales: Marvel Tales #1, che conterrà Ultimate Fallout #4, prima apparizione del personaggio, e i primi cinque volumi di Ultimate Comics Spider-Man, il tutto ad un prezzo molto accessibile, ovvero 7,99 dollari, scelto soprattutto per attirare nuovi lettori. Non è tutto però, a partire da settembre infatti Miles sarà protagonista di molte copertine variant delle serie Marvel, l'attuale serie Miles Morales: Spider-Man riceverà un'edizione in formato più grande, e sarà disponibile anche una speciale ristampa di Ultimate Fallout #4.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale di Marvel Tales #1, di cui trovate la cover di Joshua Swaby in calce, scritto da Bendis e disegnato da Pichelli: "Questa serie antologica si concentrerà su personaggi preferiti dai fan, e conterrà storie senza tempo e mostrerà alcuni degli impressionanti talenti che Marvel ha avuto negli ultimi 80 anni! E quando il Peter Parker dell'universo Ultimate cade, il giovane Miles Morales fa i suoi primi passi nel mondo di Spider-Man! Dall'incredibile lavoro di Brian Michael Bendis e Sara Pichelli arriva il Tessiragnatele dell'epoca moderna - ma chi è Miles? Come ha ottenuto i suoi poteri? Quali pericoli mortali affronterà? E come affronterà l'eredità di Peter? Scopritelo nel suo debutto in Ultimate Fallout #4 e nell'inizio del mito in Ultimate Comics Spider-Man #1-5!"

Ricordiamo che Miles è il protagonista della nuova Saga del Clone, e vi lasciamo al ritorno del costume nero nella serie Symbiote Spider-Man: Crossroads.