Spider-Man: Miles Morales compie 10 anni, Marvel mostra in anteprima il nuovo costume

Spider-Man è un supereroe comunemente associato al volto di Peter Parker, lo studente modello del Queens creato da Stan Lee e Steve Ditko. Peter del resto è sempre stato considerato come il vero Spider-Man, l'amichevole Uomo Ragno di quartiere, ma a ragion del vero negli ultimi anni ha iniziato a farsi spazio anche un altro personaggio, il giovanissimo Miles Morales.

Ideato da Brian Bendis e disegnato per la prima volta dall'italiana Sara Pichelli, Miles Morales è diventato un'altra figura di spicco grazie al film Spider-Man: Un nuovo universo e alla serie di videogiochi Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, e presto festeggerà il suo decimo compleanno.

Nelle ultime settimane Marvel Comics ha iniziato ad annunciare alcune delle iniziative in programma per celebrare l'evento, e tra queste c'è anche la presentazione di un nuovissimo costume canonico, che farà il suo debutto in Spider-Man: Miles Morales #30. In calce potete dare un'occhiata alla cover dell'albo, che mostra la tuta disegnata da Chase Conley che non potrà che rievocare qualche memoria ai fan dello Spider-Verse.

Tra l'altro, Marvel ha anche confermato che Phil Lord e Christopher Miller, i produttori del film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo, uniranno le forze con l'aiuto regista del sequel Kemp Powers per creare una nuovissima storia inclusa nell'albo, disegnata proprio da Sara Pichelli. Spider-Man: Miles Morales #30 uscirà a settembre in Nord America.

E voi cosa ne dite? Vi piace il costume? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con lo splendido crossover tra Spider-Man e Capitan America, realizzato da Marvel per festeggiare i 10 anni del personaggio.