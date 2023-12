Spider-Man Miles Morales contro un Gundam? È successo per davvero!

I supereroi dell'Universo Marvel stanno affrontando, negli ultimi numeri di Wolverine, Luke Cage e Amazing Spider-man, un'insolita battaglia contro dei minacciosi robot. Allo Spider-Man di Miles Morales è capitato un avversario quantomeno "peculiare". Seguono spoiler sugli ultimi avvenimenti dei fumetti di Wolverine e Spider-Man!

Gli anime non sono nuovi a citazioni all'universo Marvel, con Dragon Ball Super che in passato ha omaggiato un supereroe molto amato dai fan. Questa volta è accaduto il contrario: scopriamo come!

Chi si aspettava che Miles avrebbe affrontato l'Hobgoblin, non può che essere rimasto sorpreso da ciò che è successo in Amazing Spider-Man #39.

Miles trova un isolato della città di New York congelato dall'arma di Frost Pharaoh e i suoi seguaci: l'Uomo-Ragno, grazie all'allenamento ricevuto da Colleen Wing e dalla sua mentore Misty Knight, sconfigge in poco tempo i nemici usando la Venom-Saber.

Nel nuovo numero c'è però anche uno scontro tra Spider-Man e un mech di ghiaccio. La battaglia stupisce persino lo stesso Miles, che viene attaccato da un vero e proprio Gundam!

Miles deve quindi aspettare l'aiuto di Colleen e Misty per sconfiggere il nemico, che si dimostra troppo forte per il solo arrampicamuri. Colleen trafigge con la sua spada l'armatura del robot corazzato e Spider-Man ne approfitta per scaricare un'esplosione elettrica Venom-Blast e grigliare come si deve Frost Pharaoh e il suo strumento di guerra.

Per chi fosse interessato ad un connubio tra il fumetto occidentale e l'animazione giapponese, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo trailer dell'anime di Suicide Squad. Cosa ne pensate dell'ultimo numero di Amazing Spider-Man? Vi aspettavate uno scontro tra Spiderman e un mech simil-Gundam? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.