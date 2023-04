Spider-Man: Miles Morales ottiene un nuovo elettrificante potere

Nel corso degli anni Miles Morales ha lottato contro avversari di ogni tipo, rischiando molto spesso di rimanere gravemente ferito, e creandosi una reputazione a New York sì inferiore a quella di Spider-Man, ma che gli ha consentito di venire finalmente considerato un supereroe a tutti gli effetti e di uscire dall’ombra di Peter Parker.

Questo è stato possibile anche grazie alle numerose capacità che contraddistinguono i due Tessiragnatele, come l’ultima introdotta in Miles Morales: Spider-Man #5. Nel corso di uno scontro con The Rabble, una ragazza che dopo aver perso l’opportunità di entrare nella Brooklyn Visions Academy a causa di Miles, si impegna a distruggere la vita del protagonista attaccando direttamente la sua casa e la sua famiglia.

Sebbene Miles sia riuscito a salvarli e metterli al sicuro, durante la battaglia decide di scatenarsi, rivelando una nuova, sorprendente, capacità nel suo già vasto arsenale. Miles riesce infatti a generare una spada composta della stessa energia bioelettrica sfruttata per i pugni venom. Una scena che ha colpito molti lettori, in particolar modo chi aveva visto un potere simile nella serie The Flash prodotta da CW e basata sull’omonimo supereroe della DC Comics.

Nella serie, infatti, Barry, Reverse Flash e altri personaggi sono in grado di manipolare la Forza della Velocità per creare armi come spade e fruste. Tuttavia, tale capacità raggiunta da Miles è legata indubbiamente al livello di padronanza dell’energia raggiunto nel corso degli anni passati a combattere il crimine e nemici sempre più potenti e pericolosi. Poter manipolare l’energia elettrica come se fosse un’estensione del suo corpo sarà sicuramente centrale per il futuro di Miles, per quanto ancora gli autori di questa run, Cody Ziglar e Federico Vicentini, non hanno ancora approfondito molti dei dettagli relativi alle vere capacità di Miles.

E voi cosa ne pensate di questo sorprendente salto di livello per il personaggio? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, ecco i dettagli su Spider-Boy, il nuovo alleato di Peter Parker.