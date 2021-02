Spider-Man: la minaccia di Knull continua, Miles Morales affronta una sua cara amica

L'evento King in Black continua ad avere importanti conseguenze sulle maggiori serie edite da Marvel Comics, e nell'ultimo volume di Miles Morales: Spider-Man il giovane protagonista ha dovuto fare i conti con un nemico totalmente inaspettato, con il quale ha condiviso momenti importanti durante la sua crescita come supereroe.

L'esercito di simbionti mandati dal dio Knull per invadere la Terra sta mettendo in pericolo la vita di milioni di persone, e a costo di sacrificare loro stessi molti eroi dell'universo Marvel hanno deciso di andare in prima linea e affrontare direttamente tale minaccia. Kamala Khan, una delle più care amiche di Miles, nonché sua compagna nella squadra degli Avengers e fondatrice del team Champions, era tra loro e nonostante la sua incredibile forza di volontà, è stata posseduta da un simbionte.

Miles ha provato in prima persona cosa si prova ad essere legato ad un simbionte, e ritrovandosi contro la sua amica Ms. Marvel, ha cercato di stabilire un dialogo, ottenendo per ora solo risposte da parte del sottoposto di Knull, che come potete vedere nelle tavole in fondo alla pagina, sta devastando l'intera Yancy Street di New York. Il volume si è concluso senza una prospettiva positiva per Kamala, la cui unica speranza ormai è nella persistenza e volontà di Miles stesso.

