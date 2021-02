Spider-Man: Mister Negativo affronta i suoi Demoni interiori nell'ultimo volume

Sin dal debutto dell'antagonista conosciuto come Kindred, alter ego di Harry Osborn, l'universo di Spider-Man ha subito drastici cambiamenti, non solo per quanto riguarda la vita di Peter Parker, ma anche le sue relazioni personali, e le azioni del villain hanno anche consentito a Mister Negativo di vivere un'esistenza, apparentemente, normale.

Apparso per la prima volta nel 2008, Mister Negativo ha guadagnato particolare popolarità in seguito alla pubblicazione del videogioco Marvel's Spider-Man nel 2018, e ha subito gravi conseguenze in seguito ai malvagi piani di Kindred. Utilizzando Sin-Eater come capro espiatorio per Peter, Harry ha potuto agire in completa libertà, mentre il villain in questione privava i supereroi dei loro peccati, e soprattutto dei loro poteri, almeno fino a quando non si è ritrovato davanti ad un avversario molto particolare.

Nel volume 58 di Amazing Spider-Man scopriamo infatti che Martin Li, ovvero Mister Negativo, è stato una delle vittime di Sin Eater, che rubando i suoi poteri lo ha conseguentemente liberato, letteralmente, dei suoi demoni interiori, e facendolo tornare la persona che era un tempo. Recatosi al F.E.A.S.T., l'organizzazione di beneficienza fondata da lui stesso, Li sta cercando un modo per evadere il più possibile dal suo passato, che potrebbe tornare proprio sotto forma dei Demoni che lo stanno fisicamente cercando sotto ordine di Wilson Fisk. Fortunatamente per Martin, Spidey è pronto ad affrontarli, con la speranza di liberare per sempre Li da un destino così oscuro.

Ricordiamo che Peter Parker è diventato John Wick nella nuova serie a fumetti Non Stop Spider-Man, e vi lasciamo ai nuovi dettagli della Saga del Clone che coinvolgerà Miles Morales.