Spider-Man, quante volte è morto Peter Parker nella storia dei fumetti?

La morte è un passaggio obbligato nella storia di ogni supereroe che si rispetti, e Spider-Man non fa sicuramente eccezione. Fortunatamente per lui, con pochissime eccezioni, nell'Universo Marvel nessuno resta morto per sempre, e New York può continuare a godere del suo amichevole eroe di quartiere. Ma quante volte è morto Peter Parker nei fumetti?

Dopo aver elencato tutte le morti di Batman nei fumetti, andiamo ora a considerare tutte le storie che hanno visto Peter Parker perdere la vita. Verranno indicate solamente le storie che hanno coinvolto lo Spider-Man dell'Universo Marvel principale, Terra-616, con un'unica eccezione.



Spider-Man #17



Nel 1991, la sceneggiatrice Ann Nocenti e l'artista Rick Leonardi, ci regalano una delle storie più sottovalutate dell'Uomo Ragno, intitolata "Nessuno uscirà vivo di qui!". Durante uno dei suoi soliti pattugliamenti, Spider-Man si ritrova coinvolto in un'esplosione nel tentativo di salvare una madre e sua figlia, morendo nell'impresa. Giunto nell'aldilà, Peter Parker incontra Thanos e Lady Morte. Qui, il Titano Pazzo spiega a Peter che le sue gesta nei panni di Spider-Man sono state inutili, portando solo alla creazione di nuovi villain, e che, durante la sua ultima impresa, non è riuscito nemmeno a salvare la bambina. Uno Spider-Man sconvolto arriva quindi a confrontare fisicamente Thanos nel tentativo di costringere Lady Morte a rinunciare alla bambina, riportandola nel regno dei vivi. Colpita dal comportamento di Peter, Lady Morte decide di resuscitare sia la bambina che Peter stesso, che si risveglia tra i ringraziamenti della madre.



Il Guanto dell'Infinito



Nello stesso anno, mentre Max Pezzali si apprestava a cantare "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", Spider-Man andava effettivamente ancora incontro alla morte, e ancora una volta in una storyline che coinvolgeva Thanos e Lady Morte: nel celebre crossover "Il Guanto dell'Infinito", che ha ispirato anche i film Avengers Infinity War ed Endgame, Spider-Man non è tra i personaggi a scomparire a causa dello "schiocco" come nei film, ma muore nel successivo scontro con Thanos, nel tentantivo di riportare tutti indietro. L'Uomo Ragno non è l'unico eroe a morire in questo scontro, che si rivela una vera e propria ecatombe per i buoni. Eventualmente, Gamora riuscirà ad impossessarsi del guanto dell'infinito, ripristinando lo status quo "pre-schiocco", riportando in vita anche gli eroi morti.



L'Ultima Caccia di Kraven



Tra le storie più iconiche di Spider-Man, anche L'Ultima Caccia di Kraven, pubblicata da J.M. DeMatteis e Mike Zeck nel 1987, vede la dipartita di Peter Parker. Nella storia, Kraven riesce finalmente a sopraffare la sua nemesi, riuscendo ad uccidere apparentemente l'Uomo Ragno, e arrivando a seppellirlo in una bara. Dopo due settimane, Peter Parker riprende conoscenza ed emerge dalla terra tornando alla vita, scoprendo che nel frattempo Kraven ha assunto i panni di un brutale Uomo Ragno. Nel confronto che segue, Kraven spiega a Spider-Man che non ha più intenzione di combatterlo, avendo ormai ottenuto la sua vittoria sul "Ragno", entità onirica che ha ossessionato Kraven negli anni, e che il cacciatore ha associato nella sua mente proprio a Spider-Man. Rimasto solo, Kraven, finalmente in pace, decide di suicidarsi con un colpo di fucile.



L'Altro



La storyline "L'Altro", pubblicata tra il 2005 e il 2006, vede il secondo faccia a faccia tra Spider-Man e il vampiro totemico Morlun. Se il primo scontro tra i due aveva visto Spider-Man uscirne miracolosamente vincitore, il secondo combattimento lo vede completamente sconfitto: Morlun si dimostra enormemente più forte di Spider-Man, arrivando a strappargli un occhio (e a divorarlo) e pestandolo fino a fargli perdere conoscenza. Dopo essere stato soccorso e portato d'urgenza in ospedale, Morlun torna per finire il lavoro, ma con sua enorme sorpresa, si ritrova di fronte un Peter Parker cosciente, selvaggio e ferale, che non mostra alcun autocontrollo, e che combatte Morlun con degli aculei che gli fuoriescono dai polsi, arrivando ad ucciderlo aprendogli la gola con un morso. Subito dopo lo scontro, però, Peter, dopo essere tornato in sé, muore. Non si tratta in ogni caso della fine per Peter Parker: il corpo dell'Uomo Ragno viene infatti scelto come ospite per la divinità ragnesca nota come "l'Altro": il corpo di Peter si trasforma in un bozzolo, da cui emerge uno Spider-Man completamente guarito dalle ferite, e con poteri tutti nuovi come le ragnatele organiche.



Superior Spider-Man



Sulle pagine di Amazing Spider-Man #700, scritto da Dan Slott e pubblicato nel 2013, il Dottor Octopus riesce finalmente ad avere la meglio sulla sua nemesi. Bloccato in un corpo morente, Octavius riesce a scambiare la sua mente con quella di Peter Parker, portando l'Uomo Ragno a morire nel suo corpo, e iniziando una nuova vita come Superior Spider-Man. Si tratta del periodo di tempo più lungo, nei fumetti, che ha visto Peter Parker fuori dai giochi, il tutto mentre un villain spietato si fa passare per l'Uomo Ragno. Avendo in realtà mantenuto i ricordi di Peter Parker, Octavius si rende ben presto conto di condividere il corpo di Peter con la sua coscienza, e questo, nel tempo, lo porta alla redenzione. Nel finale della serie, Octavius arriva a "sacrificarsi" restituendo a Peter il suo corpo, ammettendo che, alla fine, lo Spider-Man superiore è sempre stato quello originale.



Ultimate Spider-Man: La morte di Spider-Man



Nonostante non si tratti dell'Universo principale, non citare la morte del Peter Parker di Terra-1610 (l'Universo Ultimate) sarebbe un crimine. Sulle pagine di Ultimate Spider-Man #160 si conclude la saga che vede uno stremato Peter Parker perire insieme a Norman Osborn nell'epico scontro finale tra Spider-Man e Green Goblin. Questa storia è anche alla base delle origini di Miles Morales, che qualche anno dopo verrà trasportato nell'Universo principale di Terra-616, che ospita attualmente le sue avventure. In seguito, in ogni caso, sia Peter che Norman torneranno dalla morte grazie al siero di Oz, alla base dei poteri di entrambi i personaggi, che sembra averli resi immortali. E nel finale della miniserie Spider-Men II, in cui abbiamo visto per l'ultima volta l'Universo Ultimate, scopriamo che il Peter Parker di Terra-1610 continua a vestire i panni di Spider-Man.



In conclusione, vi ricordiamo che ad Aprile inizierà, negli Stati Uniti, il rilancio della testata Amazing Spider Man che riparte dal numero 1.