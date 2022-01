Spider-Man, non c'è pace per Peter e MJ: si lasceranno di nuovo?

Dopo anni di separazione, la run di Spider-Man realizzata da Nick Spencer aveva finalmente portato ad un riavvicinamento tra Peter Parker e Mary Jane, ma con la pubblicazione della cover del secondo numero del rilancio di Amazing Spider Man, sembra che il rapporto tra Peter e MJ stia per avere nuovamente una battuta d'arresto.

Nel 1987, The Amazing Spider-Man Annual #21 conteneva la storia "The Wedding!", che vedeva Peter Parker e Mary Jane convolare finalmente a nozze. Per anni, nei fumetti, Peter è stato un uomo sposato, fino al 2007, quando la storia One More Day ha cancellato il matrimonio di Peter, regalandoci nuovamente uno Spider-Man scapolo.



Da allora, Peter e MJ sono rimasti in buoni rapporti ma, sostanzialmente, single. Questo fino al 2018, quando lo sceneggiatore Nick Spencer ha raccontato del ricongiungimento tra i due amanti. Riconginugimento che però potrebbe aver vita breve, a giudicare dalla cover di Amazing Spider-Man 2 disegnata da John Romita Jr., che vede Peter e MJ darsi le spalle, sotto la pioggia.



D'altronde, la sinossi del rilancio di Spider-Man, scritto da Zeb Wells, prometteva di raccontare di un Peter Parker solo, ai ferri corti con gli Avengers, con Zia May e, a giudicare da questa cover, anche con Mary Jane.



Amazing Spider-Man #2, di Wells e Romita Jr., uscirà ad Aprile negli Stati Uniti. Oltre alla cover di Romita Jr. (disponibile in calce), sono previste anche tre variant cover a cura di Derrick Chew, InHyuk Lee e Nicoletta Baldari. A proposito di cover alternative, il rilancio di Amazing Spider Man sarà accompagnato da ben quattordici variant.