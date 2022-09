Spider-Man: tutte le novità di Panini Comics per celebrare i 60 di Spidey

La storia di Peter Parker, timido ma geniale liceale che dopo essere stato morso da un ragno radioattivo ottiene poteri straordinari, trasformandosi in Spider-Man, è nata 60 anni fa sulle pagine di Amazing Fantasy #15, e per celebrare questo incredibile traguardo Panini Comics ha annunciato l’arrivo di tre novità imperdibili per i collezionisti.

Il primo è un albo speciale dal titolo Spider-Man: 60 stupefacenti anni, venduto al prezzo 18 euro, che ripercorre la storia editoriale dell’amichevole supereroe di quartiere, dalle origini nell’agosto del 1962 fino all’ascesa della testata Amazing Spider-Man. In 144 pagine Marco Rizzo e Fabio Licari illustrano agli appassionati le straordinarie avventure di Spidey, concentrandosi sui racconti più apprezzati come l’Ultima Caccia di Kraven, fino ad arrivare allo Spider-Verse, il tutto impreziosito da informazioni, approfondimenti e curiosità su molti aspetti dell’universo ragnesco.

Seconda novità è il rilancio di Amazing Spider-Man a cura di John Romita Jr., leggenda del fumetto americano già autore di moltissime storie fondamentali di Spidey, tra cui il volume dedicato alla tragedia dell’11 settembre 2001. Ricordiamo inoltre che Romita Jr. sarà presente all’edizione 2022 di Lucca Comics & Games. Ultima novità è l’arrivo di un album da collezione Spider-Man 60th Anniversary, con pagine dedicate ai poteri, ai villain e agli alleati di Spidey, e presenterà una copertina firmata da Gabriele Dell’Otto. In ogni pacchetto sarà possibile trovare una card ritraente una delle copertine più importanti delle varie testate dedicate al Tessiragnatele.