Spider-Man: il nuovo numero della serie Amazing rivela una dura verità sui figli di MJ

Amazing Spider-Man ha avviato una nuova storyline del Tessiragnatele, portando inizialmente i lettori, così come Peter e MJ, in una dimensione alternativa, distopica dalla quale Spider-Man è riuscito a fuggire. Nel volume 25 però Spidey è tornato in quella realtà, scoprendo una dura verità su Mary Jane, e sui suoi figli col nuovo compagno Paul.

Il primo numero della nuova testata, scritta da Zeb Wells e disegnata da Kaare Andrews, John Romita Jr. e Scott Hanna, aveva introdotto proprio i personaggi di Paul, e Owen e Romy Stephanie, i due figli di Mary Jane. Dopo essere riuscito a fuggire da quella dimensione, Peter vi è tornato nel volume 24 della serie, solo per scoprire una verità sconcertante: il tempo scorre in maniera diversa. I due giorni della sua assenza sono equivalsi a quattro anni per MJ e Paul, e per Owen e Stephanie, ormai cresciuti.

In realtà però MJ ebbe molte difficoltà in quel mondo, e riuscì ad avvicinarsi a Paul solo dopo aver capito che Peter non sarebbe mai più tornato. Due mesi dopo il suo arrivo, la ragazza si ritrovò di fronte a due bambini, nascosti in un ripostiglio, e insieme a Paul decise di prendersene cura come se fossero i loro figli. I mesi e gli anni trascorsi insieme li hanno trasformati in una vera famiglia, e per questo nel presente narrato in Amazing Spider-Man #25 MJ dice a Peter di non aver intenzione di lasciarli per tornare con lui.

Non è ancora chiaro quali ripercussioni avrà questo duro colpo per Peter, ma con molta probabilità gli autori torneranno ad aggiornare i lettori sulla nuova vita di MJ e forse anche sul destino di quella singolare dimensione. Per concludere, ricordiamo che Miles Morales potrebbe essere al centro della rinascita dell'Universo Ultimate, e vi lasciamo al nuovo simbionte introdotto in Carnage Reigns.