Spider-Man: nuova serie in arrivo, Marvel Comics presenta Spider's Shadow

Nell'universo di Spider-Man molti autori, sceneggiatori e artisti hanno provato a donare una profondità maggiore ad alcuni personaggi nel corso degli anni, e sembra che Chip Zdarsky, Pasqual Ferry e Matt Hollingsworth siano pronti a fare lo stesso con Venom, nella nuova serie annunciata da Marvel Comics, Spider's Shadow.

La serie si concentrerà sull'esplorazione e l'approfondimento del lato oscuro di Peter Parker, proponendo ai lettori un mondo in cui è lo stesso ragazzo a vestire i panni di Venom, partendo da una domanda fondamentale, che funziona anche da premessa per l'intera storia, cosa sarebbe successo se Peter non si fosse mai liberato del simbionte, e avesse piuttosto accettato i suoi nuovi poteri?

Con questa miniserie Marvel vuole presentare ufficialmente il nuovo progetto What If, in cui saranno coinvolti altri supereroi. "Sono emozionato di dare il via ad una nuova era di storie What If con questo racconto di Spider-Man diventato malvagio! Quanto dite? Avrà il pizzetto e non ci sarà più il trattino nel nome? Prendete il primo volume per scoprirlo! Seriamente, credo che in Spider's Shadow abbiamo esplorato qualche situazione delicata con Spidey e l'Universo Marvel, mantenendolo divertente e bello da leggere. Penso che i fan di lunga data lo apprezzeranno, e i nuovi lettori rimarranno sorpresi da ciò che Marvel ci lascia fare." Queste sono le parole usate da Zdarsky per presentare la serie, elogiando poi il lavoro artistico fatto dai colleghi. In calce potete trovare la copertina del primo volume.

