Spider-Man: la nuova serie di J.J. Abrams cambierà radicalmente il mondo

Il primo numero di Spider-Man scritto da J.J. ed Henry Abrams, con la partecipazione ai disegni di Sara Pischelli e Dave Stewart ha introdotto un villain nuovo nel mondo del ragno, Cadaverous, il quale ha avuto effetti catastrofici sul futuro del mondo. Vediamo insieme le ultime dichiarazioni dei due autori.

Cosa è successo nel primo numero di Spider-Man? Peter ha dovuto affrontare un nuovo nemico, Cadaverous, il quale però l'ha spuntata tranciando il braccio destro del ragno e uccidendo Mary Jane. Un risvolto che, come spiega J.J. Abrams, è tutt'altro che circoscritto alla sola famiglia Parker ma che ha avuto ripercussioni sul mondo intero.

"La storia di Cadaverous non va dove si poteva pensare. Nel primo numero c'era l'intenzione di renderlo questo catalizzatore orrendo per un incubo da abbattere non solo sulla famiglia Parker ma anche sulla città e sull'intero mondo dei supereroi. All'inizio non si deve sapere molto."

Molto di questo è dovuto anche alla morte di Mary Jane, che ha causato un trauma tale in Peter da privare Spider-Man dal mondo. "Sappiamo che alcuni cliché sono presenti nelle origini dei supereroi con dei cattivi misteriosi e minacciosi." Dice Henry. "Cosa unisce le persone nel mondo? Cosa le fa dividere? Come ci si riprende da una tragedia così grande? Non affligge una sola famiglia, affligge un'intera città e un intero mondo che sente l'assenza del suo iconico supereroe".

Cosa ne pensate del nuovo Spider-Man preparato dagli Abrams? I due autori hanno già parlato del parallelismo tra Peter e Ben Parker.