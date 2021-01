Spider-Man: una nuova sfida per Gwen nella serie King in Black, arriva Carnage

Il grande evento King in Black continua a portare importanti cambiamenti nell'intero universo Marvel Comics, a causa dell'enorme minaccia rappresentata da Knull per il pianeta Terra. L'espansione dei simbionti sulla superficie terrestre ha generato uno scontro che gli appassionati di Spider-Man attendevano, ovvero Venom vs Carnage.

Come molti di voi ricorderanno in seguito agli eventi mostrati durante l'evento Absolute Carnage, Cletus Kasady, il folle omicida entrato in contatto con il simbionte è stato ucciso, per questo la Casa delle Idee ha deciso di far tornare Carnage in una versione alternativa, e soprattutto completamente inaspettata, pronta ad affrontare direttamente la Gwen Stacy di un'altra realtà.

La miniserie, composta da tre volumi, dedicata allo scontro tra Gwenom e Carnage ha presentato da subito ai lettori l'inquietante minaccia che Ghost-Spider rappresenta per l'intera città di New York, visto il numero crescente di persone, e anche animali, infettati dai simbionti. Sfortunatamente anche Mary Jane Watson entra in contatto con il simbionte, e dopo che Knull riesce a stabilire una connessione con lei, MJ si presenta a Gwen come il nuovo Carnage, come potete vedere nella tavola in fondo alla pagina.

Una scena che potrebbe portare a importanti cambiamenti, per quanto ancora non si sappia se il nuovo Carnage tornerà in altre serie Marvel Comics. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo colpo di scena? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che presto Miles Morales dovrà affrontare la saga del Clone, e vi lasciamo al nuovo cosplay di Fabibi dedicato a Spider-Man.