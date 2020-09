Spider-Man: ecco la nuova splendida cover firmata da Joe Quesada

La Marvel Comics si sta preparando per l’uscita del numero 850 dedicato alla storica testata The Amazing Spider-Man, e per celebrare questo traguardo raggiunto dal simpatico supereroe di quartiere è stato coinvolto il celebre disegnatore Joe Quesada.

Quesada è stato incaricato di realizzare una variant cover per il volume, e come potete vedere nell’illustrazione riportata in calce alla notizia, Spidey utilizza le sue ragnatele per sorvolare i cieli di Manhattan, dirigendosi verso le future minacce che colpiranno la città di New York.

Sappiamo infatti che nelle prossime avventure che aspettano il tessiragnatele, firmate da Nick Spencer, vedremo il ritorno di una dei suoi acerrimi nemici, il Green Goblin, e anche se non sono state fornite molte informazioni, possiamo pensare ad altre nemesi provenienti dal passato di Peter Parker.

Rassicurando i fan del supereroe, uno dei più importanti editor della Marvel, Nick Lowe, ha anticipato alcuni dettagli riguardanti l’elemento azione nel volume 850: “Si tratta forse del volume di The Amazing Spider-Man più straziante, e allo stesso tempo ricco d’azione, di sempre! Ci sono così tanti colpi di scena, e Spidey non si è mai trovato alle strette come in questo caso!”

Ricordiamo che di recente Dell’Otto e Crain hanno realizzato delle variant cover per Venom, e che Hot Toys ha dedicato una magnifica figure a Spider-Man 2099.