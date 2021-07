Spider-Man: nuove informazioni sulla produzione di Beyond, Peter è in fin di vita?

Marvel Comics si prepara a salutare Nick Spencer, sceneggiatore dell'attuale serie Amazing Spider-Man, presentando i nuovi autori che collaboreranno in Beyond. Il nuovo progetto sarà fondamentale, soprattutto per il ritorno di personaggi molto importanti nel passato di Peter Parker, immortalato in una cover a dir poco struggente.

Come aveva anticipato la stessa Marvel Comics la run di Spencer e Gleason si concluderà con un evento drammatico nel volume 74, presumibilmente con la morte del protagonista. Ciò segnerà l'inizio di Spider-Man Beyond, dove il protagonista sarà Ben Reilly, clone di Peter. Probabilmente torneranno altri cloni nel corso della storia, firmata da alcuni degli autori più brillanti della Casa delle Idee. L'editor Nick Lowe ha spiegato i criteri con cui sono stati selezionati questi artisti.

“Quando abbiamo iniziato a creare Beyond sapevamo di dover riunire tutte le migliori risorse dal punto di vista artistico. Tutto cominciò con la conferma di avere Patrick Gleason con noi fin dall’inizio come scrittore e artista." l'importanza di Gleason si è poi rivelata fondamentale per la scelta degli altri artisti "Le sue copertine più recenti per il tessiragnatele hanno colpito il settore mostrando un altro elemento della sua incredibile carriera che abbiamo seguito nel corso della sua run per The Amazing Spider-Man. È diventato velocemente il nostro punto di riferimento artistico, ma dovevamo essere anche sicuri che chiunque sarebbe arrivato dopo sarebbe stato all’altezza.”

“Sara Pichelli è una vera leggenda, ha creato alcuni dei lavori più influenti degli ultimi dieci anni. È folle pensare che sarà la prima volta in cui disegnerà per The Amazing Spider-Man, e ci ha già sorpreso con il suo incredibile lavoro.” Con queste parole l’editor ha commentato l’aggiunta della disegnatrice italiana alla realizzazione di Beyond, prima di soffermarsi su altri artisti di grande talento, come Michael Dowling di Unfollow e Arthur Adams che ha curato le copertine di X-Men Annuals.

Adams ha realizzato la significativa cover del volume 76, che potete vedere in calce, dove Peter si trova su un letto d'ospedale, con una Mary Jane distrutta che gli tiene fermamente la mano. Non è chiaro se Peter morirà o meno, ma senza dubbio sarà incapacitato a riprendere il suo ruolo di supereroe per diverso tempo.

