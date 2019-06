Spider-Man - Un nuovo universo: vediamo un'illustrazione dal disegnatore di One-Punch Man

Nel corso della giornata odierna, la pagina Facebook JUMP World ha pubblicato un post per mostrare al mondo una nuova illustrazione dedicata a Spider-Man - Un nuovo universo e realizzata da Yusuke Murata, il disegnatore di One-Punch Man.

Inoltre, è stato reso noto che l'illustrazione in questione è stata realizzata per l'edizione limitata del film in blu-ray/DVD nel territorio nipponico, una piccola chicca che saprà fare sicuramente la gioia di moltissimi appassionati dell'opera.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Spider-Man - Un nuovo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse) è un film d'animazione del 2018 diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman riuscendo a vincere sia l'Oscar che il Golden Globe nel 2019 come miglior film d'animazione. L'opera ha subito saputo conquistare l'interesse dei fan identificandosi come il primo film d'animazione con l'Uomo Ragno che vede come protagonista Miles Morales, di fatto basandosi sul fumetto del Ragnoverso e sulla serie televisiva The Amazing Spider-Man.

La pellicola racconta le gesta di un nuovo e giovane Spider-Man che dovrà salvare New York insieme ad altri uomini e donne ragno dei fumetti Marvel provenienti da universi alternativi. A fronte di un budget di produzione da 90 milioni di dollari, il film ha incassato 169 milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e in Canada e altri 169 milioni nel resto del mondo, per un totale di oltre 330 milioni di dollari a livello globale.