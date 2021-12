Spider-Man, Octopus è buono o cattivo nei fumetti? Facciamo il punto

Tra i numerosi villain di Spider-Man, in pochissimi sono riusciti a imporsi nell'immaginario collettivo come Otto Octavius, il Dottor Octopus. Complice una ricca e longeva storia editoriale, non stupisce che Doc Ock sia ritenuto uno dei migliori villain dell'intero Universo Marvel. Facciamo il punto sulla sua storia fino ad ora.

Il Dottor Octopus fa il suo esordio su Amazing Spider-Man #3 del 1963, creato da Stan Lee e Steve Ditko. Rappresenta uno dei primi supercattivi affrontati dall'Uomo Ragno, personaggio creato solamente l'anno precedente. Dal suo esordio in poi, Octopus è stato una presenza fissa nelle avventure di Spider-Man, rendendosi protagonista di innumerevoli storie memorabili.



Non stupisce quindi che, nonostante l'Uomo Ragno possa vantare villain iconici come Venom e Green Goblin, Octavius sia spesso considerato la nemesi per eccellenza di Peter Parker. D'altronde, c'è un motivo se Octopus è il villain preferito di Tom Holland, Spider-Man in persona. Ma la sua presenza costante nelle storie del Ragno può essere un'arma a doppio taglio: tra redenzioni e ricadute, è difficile stare al passo con la vita di Doc Ock.



In principio, Otto Octavius diventa il Dottor Octopus quando, durante un esperimento con le radiazioni, le braccia metalliche create dallo scienziato si fondono al suo corpo, provocandogli danni permanenti al cervello. Per decenni, Doc Ock ha rappresentato un'enorme minaccia per Spider-Man, macchiandosi si crimini come l'uccisione del Capitano Stacy.



La svolta avviene in Amazing Spider-Man #698, storia in cui un morente Octavius riesce a scambiare la sua coscienza con quella di Peter Parker, riuscendo non solo nell'impresa di uccidere l'Uomo Ragno, ma addirittura in quella di rimpiazzarlo, diventando uno Spider-Man Superiore.



Nella serie Superior Spider-Man, scritta da Dan Slott e pubblicata tra il 2013 e il 2014, Octopus utilizza il corpo di Peter Parker per diventare un brutale vigilante. Assieme al corpo di Peter, però, vengono tutti i suoi ricordi e questo porta Octavius a sviluppare un senso di giustizia simile a quello di Spider-Man, iniziando un percorso di redenzione che lo porterà, al termine della serie, a scegliere di sacrificarsi, restituendo il corpo di Peter Parker al suo legittimo proprietario, per permettergli di sconfiggere Norman Osborn.



Ma non si tratta della fine di Doc Ock: nella saga The Clone Conspiracy, scritta Dan Slott e Christos Gage e pubblicata tra il 2016 e il 2017, Octavius riesce a trasferire la sua coscienza in un corpo sintetico con poteri ragneschi realizzato grazie alla tecnologia di clonazione dello Sciacallo. Prendendo il nome di Elliot Tolliver, Octopus inizia una nuova vita da eroe a San Francisco.



Lo status quo viene ripristinato al termine di Superior Spider-Man Vol. 2, serie scritta da Christos Gage e pubblicata nel 2019. In questa storia, Octopus è costretto a fare un patto con Mephisto per sconfiggere Norman Osborn, lo Spider-Man di Terra-44145. Con questo patto, Octavius rinuncia al suo nuovo corpo sintetico, ai poteri di Spider-Man e ai ricordi di Peter Parker, riottenendo il suo vecchio corpo, senza però danni cerebrali, e quindi, possibilmente, privo del suo lato "cattivo".



Recentemente, Octavius è comparso in Sinister War, arco conclusivo della run di Nick Spencer su Amazing Spider-Man. Il villain Kindred riesce a prendere il controllo del Dottor Octopus, costringendolo a riunire i Sinistri Sei, ma durante la battaglia finale, Otto riesce a rompere il controllo mentale, permettendo a Spider-Man di fuggire e dimostrando che, forse, i suoi giorni da villain sono terminati.



Se c'è qualcosa a cui Marvel ci ha abituati negli anni, sono i colpi di scena. Octopus al momento sembra essere sulla retta via, ma una ricaduta potrebbe essere dietro l'angolo. Nel frattempo, un minaccioso Doc Ock ci aspetta prossimamente al cinema: sarà infatti tra i villain che Spider-Man dovrà affrontare nel prossimo film. Recentemente Octopus è stato tra i protagonisti del marketing della pellicola con il rilascio dei poster dedicati ai villain di No Way Home.