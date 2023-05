Spider-Man: Octopus Girl è la nuova serie manga dagli autori di My Hero Academia

Gli appassionati di My Hero Academia conosceranno bene il nome di Hideyuki Furuhashi e Betten Court, autori dello spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals giunto a conclusione ormai da tempo. Un anno sabbatico è bastato ai due autori per mettersi nuovamente al lavoro su un progetto che ha attirato l'attenzione della community.

Portata a termine l'avventura di Koichi con il capitolo 126 di Vigilante - My Hero Academia, Furuhashi e Betten Court sono tornati nuovamente a far coppia per una serie sui supereroi. Nelle ultime ore è stato infatti presentato ufficialmente Spider-Man: Octopus Girl, una serie manga a stampo isekai che amplierà lo Spider-Verse.

I due autori dello spin-off di My Hero Academia stanno lavorando dunque al primo manga di Spider-Man, un'opera inedita che proseguirà la collaborazione tra Shueisha e Marvel cominciata con Deadpool: Samurai.

In Spider-Man: Octopus Girl il Doctor Octopus si risveglierà nel corpo di una ragazzina liceale dopo essere stato ucciso in battaglia. Tornato in vita come accadrebbe in un isekai, Octopus Girl affronterà il suo nemico giurato Spider-Man. La serie manga debutterà il 20 giugno sull'app Shonen Jump+. Nel tweet in calce all'articolo possiamo ammirare in anteprima la matita di Betten Court e fare la conoscenza della protagonista inedita del manga.