Spider-Man: quali sono le origini dell'incredibile Spider Punk?

Iniziato nel 2014 il Ragnoverso ha influenzato profondamente l’inserimento e la nascita di nuovi personaggi e loro varianti nelle storie di Spider-Man. Una delle ultime novità è Spider Punk, apparso anche nel film d’animazione Across the Spider-Verse, ma chi è veramente questo bizzarro Spidey?

Hobart Brown, vero nome del ragazzo che si nasconde sotto la maschera, bracciali e giacca con tanto di spuntoni, è stato accolto positivamente dagli spettatori del film, e anche dai lettori del nuovo corso della serie Amazing Spider-Man, scritta dall’ideatore originario del Ragnoverso, Dan Slott, e disegnata da Olivier Coipel. La personalità anarchica unità a un grande senso del dovere e della giustizia, hanno rapidamente reso Hobie una delle varianti preferite dagli appassionati, ma le sue origini sono più oscure di quanto si potrebbe sospettare.

Morso da un ragno radioattivo irradiato da rifiuti tossici, Hobart ha sfruttato i suoi poteri per creare la Spider Army con cui fronteggiare il Presidente Osborn. Un evento che lo ha sicuramente reso un eroe, tutt’altro rispetto alla sua controparte di Terra-616. L’Hobart Brown dell’universo principale è stato introdotto in Amazing Spider-Man #78, scritto dal leggendario Stan Lee e illustrato da John Buscema, ed era un lavavetri che desiderava di più dalla sua esistenza.

Dopo aver perso il lavoro, ha sfruttato i suoi artigli per diventare The Prowler, e ricoprire solo per poco il ruolo di villain. Grazie all’intervento di Peter, già a capo delle Parker Industries, e dopo un’esperienza quasi letale, Hobie decide infatti di prendere una nuova identità, stavolta come eroe, indossando il costume di The Hornet, che forse molti di voi ricorderanno per l’evento King in Black.

A differenza di Spider-Punk, Hobie di Terra-616 ha avuto sempre difficoltà nel capire cosa fare e cosa fosse giusto fare, e visto il suo coinvolgimento nella Beyond Corporation del Multiverso Marvel, possiamo aspettarci un futuro radioso per il suo personaggio. Per concludere, vi lasciamo al nostro addio a John Romita Sr., e ai primi dettagli sul ritorno di Superior Spider-Man in una nuova serie firmata da Dan Slott.