Spider-Man: le origini delle varianti di Spidey nell'universo Marvel

L’introduzione del concetto di Multiverso ha costruito basi per moltissime storie dei fumetti supereroistici, dando libertà agli autori di creare nuovi personaggi originali di dimensioni alternative a quella della Terra-616. Spider-Man è stato uno dei primi eroi a ricevere diverse varianti, ma quali sono le loro origini? Scopriamolo insieme.

La prima variante incontrata da Peter è apparsa in The Amazing Spider-Man #149 del 1975. In quella storia gli autori Gerry Conway e Ross Andru riportarono il villain conosciuto come Sciacallo al centro della narrazione, come creatore di un clone di Peter stesso. Quell’incontro e scontro verrà utilizzato poi come base nel 1994 per la famosa Saga del Clone, dove altre due creazioni dello Sciacallo avrebbero giocato un ruolo fondamentale: Ben Reilly, o anche Scarlet Spider, e Kaine Parker.

Qualche anno dopo, nel 2001, in The Amazing Spider-Man Vol. 2 #30 Straczynski introdusse il personaggio di Ezekiel Sims, uomo di mezza età proveniente da un’altra dimensione e in possesso degli stessi poteri di Peter Parker. Apparso come un personaggio positivo, intento ad avvisare Peter dell’imminente pericolo dei cacciatori interdimensionali conosciuti come gli Eredi, Ezekiel così come gli sviluppi narrativi legati a lui legati furono centrali per la futura creazione di quello che sarebbe stato lo Ragnoverso.

Tornando nuovamente indietro, precisamente nel 1977, la Marvel diede vita anche al personaggio di Spider-Woman, piuttosto diversa da Peter, ma legata comunque alla volontà di voler ampliare il roster di supereroi ragneschi. Sei anni dopo, nel 1983, sulla rivista Marvel Tails debuttava invece la prima versione animalesca di Spidey, Spider-Ham. Un susseguirsi di fantasia e anche stravaganza in alcuni casi che portò la Marvel ad avere molte versioni alternativa di Spider-Man prima che il multiverso e i passaggi interdimensionali diventassero quasi un cliché narrativo quale è oggi.

