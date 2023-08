Spider-Man: perché il nuovo Kraven è diverso dal cacciatore del passato?

Nel variopinto roster di antagonisti che Spider-Man ha dovuto affrontare nel corso dei suoi 60 anni di storia, Kraven il Cacciatore ricopre un ruolo unico. Sin dalla sua prima apparizione, in The Amazing Spider-Man #15 del 1964 Kravinoff è stato un villain originale e imprevedibile, ma le sue versioni moderne faticano ad essere così pericolose.

Attualmente Peter Parker trascorre le giornate in laboratorio, al fianco di un redento Norman Osborn, e in Amazing Spider-Man #32, Kraven, vista la poca collaborazione ricevuta dall’imprenditore, ha deciso di allearsi con Queen Goblin per creare nuovamente subbuglio nella vita del protagonista. Una trovata che non rispetta minimamente il carattere del Kraven originale, che preferisce lavorare in proprio, e, se serve, sporcarsi le mani di persona.

Perché, quindi, il Kraven della run attuale appare così diverso dall’originale? La risposta va ricostruita attraverso gli eventi che hanno coinvolto l’intera famiglia Kravinoff. Nell’universo Marvel, Kraven è stato ucciso più di venti anni fa, per poi tornare in vita grazie al sacrificio di Kaine Parker, uno dei cloni di Peter, ucciso dalla famiglia russa. La resurrezione, però, ha reso Kraven maledetto, e per liberarsi di un fardello del genere, il cacciatore decise di morire definitivamente per liberarsi della maledizione.

Prima di farlo, però, Kraven si è assicurato della sopravvivenza della sua stirpe con una serie di cloni, sperando che almeno uno tra loro avrebbe continuato la sua missione una volta morto. L’ultimo figlio di Kraven fu l’unico a voler proseguire quanto iniziato dal padre. Tuttavia, nel volume da poco pubblicato, viene specificato che è stato proprio il suo ultimo clone a ucciderlo nel periodo in cui, indossando il costume di Spider-Man, si era lasciato coinvolgere nel ruolo di supereroe.

Una serie di eventi che hanno trasformato la figura di Kraven, rendendola quasi secondaria, poco letale, prevedibile, tutti tratti di cui Sergei Kravinoff non sarebbe stato per nulla fiero. Voi cosa ne pensate di questo colpo di scena? Vi aspettavate che la Marvel trattasse così l’antagonista? Ditecelo nei commenti.

Per finire, vi lasciamo al motivo per cui il Ragnoverso rischia di diminuire l’importanza di Peter Parker come Spider-Man.