Spider-Man: perché la Marvel ha cambiato il look di Carnage?

Negli USA ha recentemente debuttato Absolute Carnage, una promettente mini-serie dedicata al celebre simbionte rosso di casa Marvel. Il fumetto è scritto da Donny Cates, che ha recentemente spiegato i motivi dietro le novità sul celebre villain di Spider-Man e Venom: perché Carnage è cambiato, soprattutto fisicamente, così tanto? Scopriamolo!

È stato lo stesso sceneggiatore a svelare al pubblico i motivi dietro il nuovo e terrificante look di Carnage. Leggiamo le dichiarazioni di Donny Cates, scrittore di Absolute Carnage.

"Sapete, volevamo che Carnage avesse un look unico, insano, oscuro e potente per il nostro prossimo grande evento. Queste nuove sembianze ricordano il design di Knull, un'idea che concettualmente rimanda al legame che ha stretto di recente con il dio simbionte. Gli elementi di Knull ci sono tutti: le dimensioni, il fisico slanciato, il logo a spirale che portavano i suoi sudditi. Per la prima volta penserete: 'Wow, lì dentro di sicuro non c'è un essere umano', vedrete quella spina dorsale distorta e... beh, vi sembrerà un incubo. È davvero inquietante vederlo inseguire le persone per strada con questo aspetto a là slender man".

Ricordiamo che Absolute Carnage #1 è attualmente disponibile sul mercato americano: le avventure del simbionte rosso debutteranno in Italia nel quindicinale dedicato a Venom, edito Panini Comics.