Spider-Man: perché Miles non può più definirsi legalmente 'Spider-Man'

Sin dai suoi primi passi nell’universo Marvel, Miles Morales ha ricevuto un’ottima accoglienza dai fan di Spider-Man, e nonostante le immense responsabilità, il giovane newyorkese del quartiere di Harlem ha saputo gestire il peso dell’eredità lasciata da Peter Parker. Tuttavia, ora Miles non può più definirsi legalmente “Spider-Man”.

La novità è arrivata da Miles Morales: Spider-Man #32, scritto da Saladin Ahmed e disegnato da Christopher Allen, dove il tessiragnatele ha saputo di non poter più utilizzare il nome da supereroe, ormai diventato celebre, a causa di alcuni interventi della Beyond Corporation. Dopo l’impegnativo scontro con Starling, Miles e la sua ragazza, Tiana Toomes, ovvero Starling, sono stati raggiunti da diversi uomini in nero su una limousine volante. I funzionari della Beyond Corporation hanno intimato a Miles di smetterla di farsi chiamare Spider-Man, nome e marchio di ormai l’azienda detiene i diritti.

Un colpo di scena singolare, che sottolinea da una parte la rilevanza della Beyond Corporation nel futuro della serie, ma anche quella che potrebbe assumere in futuro rispetto all’intero universo Marvel, e in secondo luogo sembra riferirsi indirettamente alla diatriba tra Sony e Marvel per i diritti riguardanti proprio Spider-Man. Mentre Disney concepisce ancora Peter Parker come suo vero Spider-Man, Sony, come si evince dai recenti Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across the Spider-Verse, punta più su Miles.

Tale sviluppo nei fumetti, però, potrebbe portare ad un nuovo nome da supereroe per il giovane Morales, decisione che andrebbe a coinvolgere anche altri media dove appare. E voi cosa ne pensate? Credete che Miles riuscirà a rimanere conosciuto come Spider-Man? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Doc Ock ha da poco fatto una mossa geniale, riportando in campo un vecchio villain di Spidey, e vi lasciamo ad un bel cosplay di Spider-Gwen.