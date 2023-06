Spider-Man: Peter è irriconoscibile nel nuovo corso della serie Amazing

La vita di Peter Parker è stata scandita da momenti profondamente tragici dovuti alla perdita di persone molto importanti e vicine, come zio Ben e Gwen Stacy, e negli ultimi mesi i racconti di Zeb Wells nella serie Amazing Spider-Man hanno fatto tornare quell’alone oscuro sul protagonista, sintomo di un periodo drammatico.

In Amazing Spider-Man #27, scritto da Wells e disegnato da Ed McGuinness, Spidey è impegnato a difendere New York da diversi antagonisti già visti in passato, e al fianco di Felicia Hardy, nascosta dietro il costume della Gatta Nera. È proprio la ragazza a notare un cambiamento radicale nell’atteggiamento di Peter, dimostratosi silenzioso e concentrato, anziché scherzoso e pronto a fare le solite battute sul campo di battaglia.

L’ottimismo di Peter Parker ha lasciato spazio a rabbia, delusione, e violenza. Dopo le devastanti conseguenze della guerra contro Benjamin Rabin e la sofferta morte di Kamala Khan, hanno messo a dura prova i nervi di Peter, e lo stress accumulatosi nel corso di questi eventi, importanti per l’intero universo Marvel, potrebbe condurlo in un nuovo periodo oscuro, come accaduto già in passato.

È quindi molto probabile che l’evoluzione di questo nuovo corso della serie Amazing possa portare Peter ad essere più aggressivo e deciso nei confronti dei suoi avversari, perdendo quindi uno dei suoi aspetti più caratteristici, la simpatia per mascherare la finta sicurezza contro i nemici, ed essere quindi quel singolare faro di speranza blu-rosso per chiunque gli sia vicino.

Voi cosa ne pensate di questo buio periodo che sta vivendo Peter Parker? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ecco il nostro addio al maestro John Romita Sr., e vi lasciamo ai primi dettagli sul ritorno di Superior Spider-Man nella nuova serie firmata da Dan Slott.