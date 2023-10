Spider-Man: Peter Parker diventa il difensore della Strange Academy

Ultimamente la vita di Peter Parker è stata stravolta in molte testate dedicate a Spider-Man. Dalla rottura con MJ, rimasta confinata in una dimensione dove ha una famiglia, fino ad un’alleanza con Norman Osborn, antagonista storico dell’universo ragnesco, Peter appare sempre più confuso, e ora dovrà anche difendere una certa accademia di magia.

Nata da un’idea di Skottie Young e dai disegni di Humberto Ramos la Strange Academy è stata da subito molto apprezzata dai lettori appassionati della Marvel, e dopo la serie originale, iniziata nel maggio del 2020 e conclusa nello stesso mese del 2021, gli studenti con una grande propensione alla magia hanno dovuto affrontare una pesante perdita. La morte del Doctor Strange ha privato l’intero universo Marvel del suo stregone più potente, un maestro delle arti magiche che aveva cercato di tramandare le sue conoscenze ai giovani, dopo aver percepito una grave diminuzione nelle energie legate alla magia sul pianeta Terra.

In Strange Academy: Amazing Spider-Man #1, in uscita il 4 ottobre 2023, sarà evidente come l’accademia non possa sopravvivere senza il suo leader a proteggerla, soprattutto quando ad entrare in azione ci sono villain del tutto nuovi e con poteri ancora da comprendere, come The Equation, rivelatosi in grado di sconfiggere Miles Morale, Moon Knight e diversi studenti del luogo. Per onorare la memoria del suo caro amico stregone, Peter Parker deciderà quindi di intervenire, seppur non direttamente.

Infatti, stando a quanto rivelato dalla stessa Marvel Comics riguardo l’anteprima del volume, Spidey osserverà la situazione ma senza recarsi all’interno dell’edificio, per non destare sospetti e comprendere al meglio come intendono agire i nuovi nemici prima di lanciare qualche ragnatela e risolvere la situazione. Prima di salutarci, ricordiamo che un’artista italiana ha vinto la Marvel Art Atelier Challenge, e vi lasciamo ai dettagli su Spider-Man: Bonds, manga dedicato al supereroe Marvel.