Spider-Man: Peter Parker e la maledizione della perdita, ha ancora senso?

Peter Parker ha deciso di usare i suoi poteri a fin di bene dopo aver compreso una dura verità: lui stesso avrebbe potuto impedire la morte di suo zio Ben. La leggenda di Spider-Man è iniziata col concetto di responsabilità legato a quello di morte, e sono state molte le perdite subite da Peter nel corso di 60 anni di storia, secondo alcuni troppe.

Amazing Spider-Man #26 di Zeb Wells e John Romita Jr. porterà nell’universo Marvel Comics un’altra, importante, dipartita. Stando a quanto anticipato, infatti, Kamala Khan, Ms. Marvel morirà, e secondo molti lettori farà in tempo a tornare in vita prima dell’uscita del film The Marvels nelle sale, fissata a novembre 2023. Questo espediente narrativo viene oggi abusato in numerose serie e testate supereroistiche, rendendo quasi superficiale la morte di un supereroe, di un suo alleato o persino di un antagonista.

In passato, però, la morte veniva rappresentata come punto di non ritorno nella storia, e nel caso di Spider-Man aver perso suo zio l’ha reso consapevole della responsabilità che aveva considerati i suoi poteri, o ancora la perdita di George Stacy gli ha fatto capire quanto fosse importante mantenere un’identità segreta, mentre la morte di Gwen l’ha devastato a tal punto da renderlo più attento e calcolatore in ogni circostanza.

Ogni morte ha significato qualcosa per Spidey, almeno fino a quando non sono iniziate a sparire personalità meno rilevanti, come Ned Leeds, Jean DeWolff, o anche amici storici come Harry Osborn, poi tornato in vita. Alcune erano solo pretesti per far emergere il lato oscuro di Pete, altre invece erano studiate in modo da attirare l’attenzione di più lettori possibili, con edizioni speciali. Per questo, la maggior parte dei lettori si sta chiedendo se non sia meglio tornare a donare più importanza alla morte di personaggi rilevanti nelle storie di Spider-Man, ma anche dei supereroi in generale.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che nella serie Peter sta vivendo uno dei momenti più negativi della sua intera storia.